Иномарка загорелась после столкновения с деревом в Тверской области

В ДТП погиб пассажир Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло около полуночи 16 мая в деревне Эскино в районе дома №36 Кашинского городского округа Тверской области.

25-летний водитель, лишенный права управления транспортным средством, управляя автомобилем "Ауди А4", двигаясь из Кашина в Калязин, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, опрокинулся в кювет, врезался в дерево. От удара машина загорелась.

В результате ДТП пассажир 44-летний мужчина от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, а 21-летний мужчина-пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в Кашинскую ЦРБ. Водитель отказался от медицинского освидетельствования.