Велопарад "Навстречу лету" состоится в Твери 23 мая

В Твери пройдет велопарад Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

23 мая в Твери состоится велопарад "Навстречу лету". Регистрация и сбор участников будут организованы в сквере Вагоностроителей на площади Конституции с 10:00 до 11:00.

После построения велоколонна поедет по Петербургскому шоссе, далее – по набережной Афанасия Никитина, Новому мосту, улице Советской до городского сада.

В горсаду будет организована спортивно-развлекательная программа. Принять участие в велопараде могут все желающие.

Также, 23 мая в городском саду будет пройдет фестиваль "Площадь Добра". Участников ждут благотворительные акции по сбору помощи для погорельцев.

Гости фестиваля смогут принять участие в квестах и мастер-классах для детей и родителей. Будут работать фуд-корт, торгоые площадки и выставка социальных проектов.