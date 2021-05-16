В Тверской области пенсионерка лишилась сбережений, спрятанных под матрасом

Женщина хранила сбережения под матрасом
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В полицию обратилась 74-летняя жительница Торжка. Женщина рассказала, что ее обокрали. Ущерб составил 16 000 рублей.
Место происшествия осмотрели полицейские и установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний мужчина, который неоднократно помогал пенсионерк по хозяйству и видел, как она достат из-под матраса деньги.
Воспользовавшись моментом, он похитил сбережения. В настоящее время мужчина арестован.
По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.