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Происшествия16 мая 2021 16:17

В Тверской области пенсионерка лишилась сбережений, спрятанных под матрасом

Деньги украл помощник женщины по хозяйству
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Женщина хранила сбережения под матрасом

Женщина хранила сбережения под матрасом

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию обратилась 74-летняя жительница Торжка. Женщина рассказала, что ее обокрали. Ущерб составил 16 000 рублей.

Место происшествия осмотрели полицейские и установили личность подозреваемого. Им оказался 57-летний мужчина, который неоднократно помогал пенсионерк по хозяйству и видел, как она достат из-под матраса деньги.

Воспользовавшись моментом, он похитил сбережения. В настоящее время мужчина арестован.

По статье "Кража" фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

Криминал