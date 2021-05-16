О ливнях и грозах жителей Тверской области предупредило МЧС

В Твери обещают грозы и дожди Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В районах Тверской области продолжает бушевать непогода. Грозовой фронт с 15 мая не спешит покидать регион.

Днем, 16 мая, ГУ МЧС России по Тверской области вновь предупредило жителей о ливневых дождях, грозах и сильном ветре до 13-18 м/с.

Жителей и гостей региона просят позаботиться о собственной безопасности, автомобилистая следует быть внимательнее при движении.

Напомним, что накануне в Верхневолжье бушевала гроза с градом и ливнем. А в пригороде Твери выпал град размером с перепелинное яйцо.