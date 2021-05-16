В Тверской области коронавирусом 16 мая заразились 74 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии, по данным оперштаба на 16 мая, выявили 41 032 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 74 человека.
Выздоровели 38 647 жителей региона (+17 за сутки).
Изолированы 1423 больных (+55).
Умерли 962 человека (+2).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 308 заболевших (+24 за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:
Конаковский район - 2962 (+4),
Ржев - 2251 (+4),
Вышневолоцкий городской округ - 21848 (+4),
Калининский район - 1704 (+5),
Торжок - 1622 (+2),
Кимры - 1619 (+2),
Бологовский район - 1043 (+7).
Прививку от коронавируса сделали 120 183 жителя Тверской области, за последние сутки - 392 человека.
За весь период в регионе проведено 705 335 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 632.