В Тверской области коронавирусом 16 мая заразились 74 человека

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии, по данным оперштаба на 16 мая, выявили 41 032 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 74 человека.

Выздоровели 38 647 жителей региона (+17 за сутки).

Изолированы 1423 больных (+55).

Умерли 962 человека (+2).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 308 заболевших (+24 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2962 (+4),

Ржев - 2251 (+4),

Вышневолоцкий городской округ - 21848 (+4),

Калининский район - 1704 (+5),

Торжок - 1622 (+2),

Кимры - 1619 (+2),

Бологовский район - 1043 (+7).

Прививку от коронавируса сделали 120 183 жителя Тверской области, за последние сутки - 392 человека.

За весь период в регионе проведено 705 335 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 632.