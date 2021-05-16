15 500 человек прокатились на белых автобусах "Транспорта Верхневолжья" в Тверской области

Междугородние автобусы перевезли 15 500 пассажиров за полтора месяца Фото: ПТО

В Тверской области 1 500 пассажиров перевезли белые автобусы "Транспорта Верхневолжья", по данным на 13 мая. Междугородние рейсы были запущены 30 марта.

Около 4 500 пассажиров воспользовались новыми маршрутами в праздничные дни с 1 по 10 мая. 30 апреля и 1 мая по междугородним маршрутам было перевезено более 700 и около 900 пассажиров соответственно.

Самое востребованное направление на сегодняшний день - это маршрут №534 "Ржев – Тверь". Его выбрали 6576 пассажиров. На втором месте маршрут №555 "Тверь – Ржевский мемориал" - 2379 пассажиров и маршрут №513Т "Тверь – Зубцов" - 2041 пассажир за полтора месяца.

Напомним, что всего было запущено 12 маршрутов. Автобусы ходят из Твери до Ржева, Зубцова, Оленино, Осташкова, Погорелова Городища и в город Кимры (рейсы через Максимцево и через Горицы).

Отправление - от автовокзала города Твери с 5:30 до 22:05. Стоимость проезда составляет от 312 до 557 рублей и зависит от направления.