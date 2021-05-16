В Тверской области от коронавируса привились 120 183 человека

В Тверской области продолжается вакцинация против коронавируса Фото: ПТО

В Тверской области продолжается прививочная кампания. С момента ее начала прививку сделали 120 183 человека – это 84,2% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За 15 мая привито 392 человека.

В федеральный регистр внесена информация о 113 336 вакцинированных гражданах.

В регионе действует 38 прививочных пунктов при лечебных учреждениях. По поручению губернатора Игоря Рудени к летнему периоду будет открыто еще 12 дополнительных точек вакцинации.

Уже сейчас в Твери сделать прививку можно не только в лечебных учреждениях, но и в Торговом парке №1 и ТЦ «Рубин».

Запись на прививку ведется по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Также запись на прививку организована в МФЦ.