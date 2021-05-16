Путешественник Александр Пластков дошёл пешком до Твери из Великих Лук

Александр Пластков путешествует пешком по Тверской области Фото: vk.com/Александр Пластков

Александр Пластков - блогер и путешественник, отправившийся в пеший путь в Тверскую область из Великих Лук, прибыл в Тверь.

За плечами путника уже несколько проектов. Он ходил пешком по России от Санкт-Петербурга до Владивостока и от Владивостока до Сочи.

Его маршрут обычно лежит вдоль железнодорожных путей и автомобильных трасс. В день проходить удается больше 40 километров. В городах и селах Александр останавливается, чтобы осмотреть достопримечательности и выпить кофе с местными.

Путешественник хочет проверить теорию "6 рукопожатий" или "6 чашечек кофе" (так он ее назвал из-за пандемии) предполагает поиск общих знакомых.

- Я осознал, что 50+% людей дальше области никуда не ездили. Не говоря уже о том, что бы "жить" этими городами. Я всё так же хочу попить кофе с тысячи людей, что бы найти взаимосвязь между ними. А хобби у меня пить кофе в библиотеках и ДК, - написал Александр на своей странице в ВК, когда отправлялся в Тверскую область.

Александр прошел Андреаполь, Торопец. Был в Западной Двине.

- Когда пришёл в Западную Двину, то я был весь мокрый и потратил кучу времени на согревание и отправился дальше, - пишет путешественник.

В Нелидове Александра местные накормили вкусным обедом, а вот в Оленино вышла неприятная ситуация. Жители встретили путешественника недружелюбно и после ночевки в гостинице он отправился дальше.

В Ржеве увидел настоящую стеллу "памяти воинам интернационалистам".

По пути из Ржева в Старицу Александра узнавали водители - сигналили, а некоторые даже останавливались, чтобы сфотографироваться.

Александр уже на пути в Тверь. Через час планирует прогуляться по центру. Ищет кров и компанию, с кем выпить кофе в областной столице и осмотреть местные достопримечательности. Связаться с ним можно в соцсети.

- Интересно всё. Уже километров 300 прошёл по области, рассказал Александр в разговоре с "КП"-Тверь".

Куда блогер отправится из Твери, он еще не решил.

- В сторону Ярославля куда-то, - неопределенно ответил Александр.