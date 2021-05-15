Девочка найдена. Фото: СУСК по Тверской области.

Следственный комитет прекратил поиски пропавшей 14-летней жительницы Твери.

О розыске таинственно исчезнувшей девочки ранее объявили следователи Московского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

14 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась.

15 мая полицейские обнаружили её на одной из улиц Твери. Сейчас девочка в безопасности. Её ждёт беседа со следователем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.