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Происшествия15 мая 2021 18:15

Следственный комитет прекратил поиски пропавшей 14-летней жительницы Твери

Девочка жива, её ждёт беседа со следователем
Олег ХАДАЕВ
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Девочка найдена. Фото: СУСК по Тверской области.

Девочка найдена. Фото: СУСК по Тверской области.

Следственный комитет прекратил поиски пропавшей 14-летней жительницы Твери.

О розыске таинственно исчезнувшей девочки ранее объявили следователи Московского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

14 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась.

15 мая полицейские обнаружили её на одной из улиц Твери. Сейчас девочка в безопасности. Её ждёт беседа со следователем, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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