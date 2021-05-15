Активисты «Том Сойер фест» продолжают подготовку к покраске дома в Твери

Дом на Софье Перовской в Твери, который преображают активисты «Том Сойер фест». Фото: Виктория ТУШКОВА

Активисты «Том Сойер фест» 15 мая продолжили подготовку дома № 27 на улице Софьи Перовской Твери к покраске. И даже раскаты грома не испугали инициаторов преображения этого дома.

- Дом представляет интерес с исторической точки зрения. Построен, по предварительным сведениям, тоже в XIX веке. Это жилое деревянное строение с интересными резными элементами внешнего декора. С собственником достигнуто полное взаимопонимание, владелец за то, чтобы мы вернули дому его «молодой» вид, - рассказал «КП»-Тверь» месяц назад один из главных координаторов фестиваля «Том Сойер Фест - Тверь» Игорь Долгих.

Работы с домом «Том Сойер фест» начал ещё 17 апреля. Необходимо проделать большую подготовительную работу: очистить дом от старой краски, подремонтировать наружные элементы, загрунтовать и, затем, покрасить.

Закончить покраску ребята планируют в этом сезоне.

- Может в этом году и еще за один дом успеем взяться, - добавил Игорь.

Напомним, активисты «Том Сойер фест» работают абсолютно безвозмездно, на добровольных началах, преображая старинные дома, чтобы населённые пункты стали краше.