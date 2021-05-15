В Спирово у пьяницы друг украл велосипед

Велосипед найден и будет возвращён хозяину.
Фото: Олег ХАДАЕВ
В Спировское отделение полиции обратилась женщина, обнаружив дома пропажу велосипеда сына.
Уже на месте, полицейские выяснили, что сын женщины, будучи сильно пьяным, оставался дома один, когда к нему пришёл друг.
Увидев, что хозяин не вяжет лыка, мужчина прихватил велосипед и ушёл.
Цена велосипеда было 7000 рублей. Но любитель чужого имущества особо не торговался и сбыл его за 1000 рублей другому своему товарищу.
Когда торговца повязали полицейские, велодилер решил не отпираться и сознался в содеянном.
Велосипед найден и будет возвращён хозяину. Укравшему велосипед светит до 5 лет лишения свободы.