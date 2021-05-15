Следователи объявили о розыске в Твери таинственно пропавшей 14-летней девочки

Следователи ищут девочку, которая ушла и пропала. Фото: СУСК по Тверской области.

О розыске таинственно пропавшей 14-летней девочки объявили следователи Московского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области.

14 мая девочка ушла на прогулку и не вернулась. Сейчас следователи отрабатывают все версии возможного исчезновения, применяя отработанную схему в таких случаях. Они обследуют все места возможного пребывания девочки, обследуют и маловероятные места.

Подробности розыска и телефон для связи опубликованы на сайте Следственного комитета.