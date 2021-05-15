СУ СК начал проверку обстоятельств гибели четырёхлетней девочки под колёсами автобуса в Торжке

Место трагического ДТП в Торжке. Фото: www.gorodtorzhok.ru

Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организована проверка обстоятельств гибели девочки под колёсами автобуса в Торжке.

14 мая, девочка 2017 года рождения, гуляла вместе с мамой и бабушкой. Девочка каталась на самокате. В какой-то момент девочка отъехала далеко от взрослых и выскочила на дорогу.

Малышка ударилась о заднюю часть проезжавшего мимо автобуса и попала под его колесо. Девочка умерла мгновенно.

В официальном сообщении СУСК по Тверской области сообщается об установлении следователями, что мать не обеспечила безопасность ребенка при переходе проезжей части.

Проверка продолжается.