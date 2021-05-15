«Транспорт Верхневолжья» составил рейтинг самых популярных и не популярных у безбилетников маршрутов

Ловля безбилетников лежит на плечах контролёров. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Транспорт Верхневолжья» на своей страничке в социальной сети опубликовал рейтинг самых популярных и не популярных у безбилетников маршрутов.

«Зайцы» (безбилетники), особо в большом количестве водятся в автобусах №№ 2, 33, 55, 130 и 227.

А вот непопулярны у вислоухих маршруты автобусов №№ 107, 115, 119, 133 и 225.

Ловля безбилетников лежит на плечах контролёров, с которыми «КП»-Тверь» провела в автобусах часть рабочего дня и рассказала об их работе.

Для «зайцев» заготовлены штрафы в 1000 рублей, но, к сожалению, это не останавливает безбилетников.

Кстати, в комментариях под постом можно встретить мнение, что «зайцев» много там, где в час пик не протолкнуться и, соответственно, невозможно оплатить проезд.

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