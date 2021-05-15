В Твери случился конфликт между водителями из-за пустой парковки

Мужчины уже были готовы к серьёзной драке. VK/Подслушано у водителей. Тверь/Евгений Манечкин

Историю необычного конфликта, который разгорелся из-за пустой парковки у дома в Твери, поведал пользователь группы в ВК «Подслушано у водителей. Тверь» Евгений Манечкин.

Он приехал навестить бабушку и припарковался на почти пустой парковке у дома.

Когда он пошёл к подъезду, к нему подошёл мужчина и попросил убрать машину, так как это его парковочное место.

Подкрепил он просьбу предупреждением, что сейчас подъедет жена и подопрёт стоящую на его месте машину.

«Я спокойно ответил, что парковка у него не в собственности, и что я вызову эвакуатор», - пишет автор поста.

Дальше на видео хорошо видно, как при приближении к подъездной двери, у них с мужчиной словесная перепалка переходит в небольшую стычку.

И перешла бы в большую, но тут подошли какие-то женщины и «владелец» парковочного места ушёл.

Всё видео без купюр можно смотреть здесь.