Игорь Рудения обозначил задачи перед новым зампредом правительства Тверской области

Игорь Рудения указал новому зампреду Дмитрию Березину на первоочередные задачи. Фото: ПТО и Rkomi.ru

14 мая, после назначения экс-министра здравоохранения Коми Дмитрия Березина на пост заместителя председателя правительства Тверской области с обязанностью курировать здравоохранение региона, Игорь Рудения обозначил перед ним и Минздравом области первостепенные задачи.

Это было сделано на совещании по вопросам развития здравоохранения в Тверской области.

- Здравоохранение», решение отраслевых задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным, развитие первичного звена. В Тверской области заявлен ряд проектов, в том числе по строительству новых поликлиник, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Так же губернатор акцентировал внимание на обязательном продолжении ремонтов в медучреждениях и насыщении их недостающими кадрами.

Отдельно обсуждался вопрос улучшения работы скорой помощи.

Напомним, в тот же день был назначен ещё один заместитель председателя правительства региона Александр Вилькомир.