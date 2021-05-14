В Тверской области четырёхлетняя девочка погибла под колёсами автобуса в Торжке

В Тверской области автобус насмерть сбил четырёхлетнюю девочку. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Торжке на Ленинградском шоссе, в районе дома №16 девочка 2017 года рождения попала под автобус и скончалась на месте. Малышка возвращалась с мамой и бабушкой из магазина, в руках у матери был самокат. Девочка отбежала далеко от взрослых и попала на дорогу.

В этот момент там ехал автобус №330. Ребёнок ударился о заднюю часть транспорта и попал под его колесо. Смерть наступила мгновенно.

За рулём автобуса был 56-летний водитель. Мужчина был абсолютно трезв.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает о безопасности рядом с проезжей частью. Мамам и папам следует держать детей за руку. Водитель может не заметить выбежавшего под его колёса маленького пешехода.