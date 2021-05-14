В Твери состоятся соревнования по спортивному ориентированию и судомодельному спорту

Соревнования по спортивному ориентированию и судомодельному спорту пройдут на берегу Тьмаки. Фото: Виктория ТУШКОВА

Чемпионат и Первенство города Твери по спортивному ориентированию состоятся в субботу, 15 мая, в ландшафтном парке "Тьмака". Всех, кто хочет посмотреть на соревнования ждут к 15:00. В программе состязаний заявлен кросс-спринт.

А двумя часами ранее, в 13:00, на территории ландшафтного парка состоятся зрелищные соревнования по судомодельному спорту. акватория Тьмаки в зоне ландшафтного парка - традиционное место для состязаний судомоделистов. В 2019 году здесь же проходили Чемпионат и первенство России.