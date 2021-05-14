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Экономика14 мая 2021 20:08

До 70% затрат на покупку техники компенсируют льноводам Тверской области

В регионе увеличена государственная поддержка льносеющих предприятий
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Компенсации серьёзно возросли. Фото: ПТО

Компенсации серьёзно возросли. Фото: ПТО

От 30% до 70% затрат на покупку техники для производства и первичной переработки льна-долгунца будут компенсировать льносеющим предприятиям Тверской области. Решение озвучили 14 мая на заседании регионального Правительства.

30% затрат компенсируют льноводам, которые приобретут сельхозмашины общего назначения (ранее компенсация составляла 10%). И 70% средств вернётся к аграриям, приобретающим специализированную технику для уборки льна (ранее - 50%).

«Очень важно развивать в Тверской области эту отрасль. Главная задача – обеспечить производство востребованной продукции на наших землях», – прокомментировал решение губернатор Игорь Руденя.