На ремонт ряда сельских Домов культуры в Тверской области направят 41,6 млн рублей

В регионе направят средства на ремонт нескольких сельских ДК в пяти муниципалитетах. Фото: Александр ЖМУЛИН

41,6 млн рублей на капремонт сельских ДК в регионе распределены на заседании областного правительства. 14 мая. Его провёл губернатор Игорь Руденя. Поддержка оказывается в рамках реализации нацпроекта «Культура».

- Учреждения культуры, в том числе в сельской местности, должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, - отметил глава региона на заседании.

Капитальный ремонт будет проведён в сельских ДК, расположенных в Вышневолоцком городском округе, Лесном и Сандовском муниципальных округах, Лихославльском и Торжокском районах.

Кроме того, 2,6 млн рублей направят на поддержку лучших сельских ДК и их работников в Вышневолоцком и Удомельском городских округах, Весьегонском, Краснохолмском, Пеновском, Сандовском и Селижаровском муниципальных округах, Бологовском, Кувшиновском, Лихославльском. Максатихинском, Рамешковском, Ржевском, Старицком, Торжокском районах, Щучейском сельском поселении Жарковского района, Старобисловском сельском поселении Калязинского района, Маловасилёвском сельском поселении Кимрского района.