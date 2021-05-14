В Твери чествовали счастливых победителей конкурса «Семья года»

В Тверской областной филармонии 14 мая губернатор Игорь Руденя награждал победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Фото: ПТО

В Тверской областной филармонии 14 мая губернатор Игорь Руденя награждал победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Происходило это. что символично, накануне Международного дня семьи.

- Хочу поблагодарить вас за важный выбор в жизни - в пользу крепкой, большой и дружной семьи. За сохранение семейных традиций нашего народа. Очень важно, что для вас настоящим счастьем является рождение детей. Основа материнства и отцовства - в воспитании в детях трудолюбия, отзывчивости, уважения к старшим, любви к своей родной земле и стране, - обратился Игорь Руденя к семьям перед началом церемонии.

В номинации «Семья – хранитель традиций» победителями признаны супруги Бирюковы из Бежецка. Наталья и Николай более 25 лет в браке, воспитывают четверых сыновей.

В номинации «Молодая семья» победу одержали Снежковы из Лихославля. У Ильи и Ольги - двое детей.

Семья Рыжовых из Андреапольского муниципального округа признана «Золотой семьей России». Виктор и Валентина вместе уже 57 лет. За эти годы они успели воспитать четверых детей, одиннадцать внуков и правнучек.

В номинации «Сельская семья» лучшими признаны Логиновы. Ольга и Андрей вместе с двумя дочерьми проживают в селе Куженкино Бологовского района.

Пара Байковых из Твери стала лучшей в номинации «Многодетная семья». Наталья и Владимир воспитывают семерых детей. В 2020 году Байковы одними из первых в регионе получили сертификат на автомобиль в рамках областной меры поддержки многодетных семей.

В этом году в конкурсе участвовали свыше 60 семей из 34 муниципалитетов.

Победители регионального этапа представят Тверскую область на Всероссийском этапе конкурса.