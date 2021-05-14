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Происшествия14 мая 2021 18:02

19-летний мошенник из Тверской области обманул жителя Томска

Потерпевший перевел обманщику 21 500 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мошенник обманул мужчину из Томской области

Мошенник обманул мужчину из Томской области

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В отдел полиции в Удомле обратился житель Томской области и сообщил, что стал жертвой мошенника в Тверской области.

Полицейские направили запрос в банк и установили личность подозреваемого. Им оказался 19-летний житель Удомли.

Выяснилось, в соцсети заявитель нашел объявление о продаже автомобильных дисков и захотел их купить. Продавец попросил предоплату 21 500 рублей, пообещал отправить диски и пропал.

В полиции предполагаемый мошенник сознался в содеянном и сказал, что деньги уже потратил.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Криминал