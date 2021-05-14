В Тверской области подтверждено еще 75 случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии, по данным оперштаба на 14 мая, выявили 40 882 случаев заражения COVID-19. За минувши сутки заразились 75 человек.

Выздоровели 38 592 жителей региона (+43 за сутки).

Изолированы 1332 больных (+34).

Умерли 958 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 258 заболевших (+25 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2942 (+12),

Ржев - 2240 (+3),

Вышневолоцкий городской округ - 2182 (+2),

Калининский район - 1696 (+4),

Торжок - 1619 (+1),

Кимры - 1617 (0),

Бологовский район - 1036 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 118 808 жителей Тверской области, за последние сутки - 1 125 человек.

За весь период в регионе проведено 703 511 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 865.