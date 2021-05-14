Жители Бологого Тверской области пожаловались на отсутствие уличного освещения

На улицах Бологое наладят уличное освещение Фото: Мария ЛЕНЦ

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что на автомобильных дорогах по улице Каляева, переулку Декабристов, улице 2-я Новоломоносовская в городе Бологое уличное освещение не соответствует требованиям законодательства.

В частности, на электрических опорах отсутствуют осветительные установки.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление с целью признания незаконным бездействия администрации Бологовского района.

Требования прокурора об устранении нарушений судом удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.