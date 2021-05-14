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Общество14 мая 2021 16:45

Жители Бологого Тверской области пожаловались на отсутствие уличного освещения

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На улицах Бологое наладят уличное освещение

На улицах Бологое наладят уличное освещение

Фото: Мария ЛЕНЦ

Бологовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки установлено, что на автомобильных дорогах по улице Каляева, переулку Декабристов, улице 2-я Новоломоносовская в городе Бологое уличное освещение не соответствует требованиям законодательства.

В частности, на электрических опорах отсутствуют осветительные установки.

Прокурором в суд направлено административное исковое заявление с целью признания незаконным бездействия администрации Бологовского района.

Требования прокурора об устранении нарушений судом удовлетворены. Решение не вступило в законную силу.