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Происшествия14 мая 2021 16:36

Пропавшую девочку нашли в деревне в Тверской области

С ней беседует следователь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Пропавшая девочка найдена живой

Пропавшая девочка найдена живой

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей одиннадцатилетней девочки. Накануне Юлия Козюкова пошла гулять и не вернулась.

В поисках пропавшей были задействованы правоохранительныеорганы, волонтеры, спасатели. Осматривались улицы деревни и близлежащих населенных пунктов, проверялись чердаки и подвалы. В результате проделанной работы девочка была обнаружена в близлежащей деревне.

- В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства ее безвестного отсутствия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ЧП