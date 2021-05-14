Пропавшую девочку нашли в деревне в Тверской области

Пропавшая девочка найдена живой Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области завершены поиски пропавшей одиннадцатилетней девочки. Накануне Юлия Козюкова пошла гулять и не вернулась.

В поисках пропавшей были задействованы правоохранительныеорганы, волонтеры, спасатели. Осматривались улицы деревни и близлежащих населенных пунктов, проверялись чердаки и подвалы. В результате проделанной работы девочка была обнаружена в близлежащей деревне.

- В настоящее время следователем Следственного комитета устанавливаются все обстоятельства ее безвестного отсутствия, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.