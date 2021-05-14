В Тверской области в летних лагерях и санаториях смогут отдохнуть свыше 52 тысяч детей. Фото: Алексей ФОКИН

Летом 2021 года в нашем регионе отдых для детей будет организован в более, чем 600 организациях во всех 42 муниципальных образованиях. Будут работать загородные оздоровительные учреждения, лагеря с дневным пребыванием, базы труда и отдыха и палаточные лагеря и т.д.

Вопрос организации летнего отдыха и оздоровления детей в Верхневолжье был рассмотрен сегодня, 14 мая, на заседании областного правительства во главе с губернатором Игорем Руденей.

Как там было объявлено, отдохнуть в лагерях и укрепить здоровье в санаториях смогут более 52 тысяч детей нашего региона.

Губернатор дал несколько поручений по подготовке и открытию детских лагерей перед летней кампанией.

Подробности читайте у нас на сайте чуть позже.

Напомним также, что бронирование путевок в летние лагеря Твери стартовало 22 апреля.

Про стоимость путевки и места, где можно отдохнуть в нашем муниципалитете детям, читайте здесь.