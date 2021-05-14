Глава Твери Алексей Огоньков отчитался о работе за год

Алексей Огоньков отчитался о работе Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

14 мая глава Твери Алексей Огоньков отчитался о работе за 2020 год.

С докладом о деятельности главы и администрации он выступил на заседании Тверской городской Думы.

Глава прошелся по каждому направлению городского хозяйства, рассказал об итогах реализации нацроектов и отдельно проговорил проблемные вопросы.

- Серьёзное влияние на все сферы жизнедеятельности города в прошлом году оказала пандемия коронавируса, - отметил Алексей Огоньков в начале выступления. - В этих непростых условиях органы местного самоуправления Твери продолжали заниматься развитием города, реализацией ранее намеченных планов и проектов.

Стоит отметить, что в отчётном году Тверь приняла участие в пяти нацпроектах с общим объёмом финансирования почти 2 миллиарда рублей.

Проговорили исполнение бюджета. Доходы города в 2020 году составили 9 миллиардов 480 миллионов рублей. Расходы – 9 миллиардов 814 миллионов рублей. Показатели почти не снизились по сравнению с 2019 годом, даже произошел прирост инвестиций. Далее речь шла о благоустройстве, транспорте и экономике.

В целом доклад был одобрен депутатами, а работа администрации города в 2020 году была признана удовлетворительной большинством голосов.