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Политика14 мая 2021 14:57

Назначены два новых заместителя председателя правительства Тверской области

Их представил Игорь Руденя на заседании правительства
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Александр Вилькомир и Дмитрий Березин Фото: msk.mosreg.ru, VK.com

Александр Вилькомир и Дмитрий Березин Фото: msk.mosreg.ru, VK.com

14 мая на заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя предстваил двух новых замов.

Один из них - Дмитрий Березин, ранее возглавлявший министерство здравоохранения Республики Коми, второй - Александр Вилькомир, ранее работал первым замминистра строительного комплекса Московской области.

- У каждого есть хороший опыт работы на руководящих должностях, - отметил Игорь Руденя и пожелал заместителям успехов на рабочем посту.

Известно, что Дмитрий Березин был министром здравоохранения Республики Коми с 2015 года, до этого долгие годы работал в городской больнице Воркуты. В Тверской области он также будет курировать вопросы здравоохранения.

Игорь РУДЕНЯ