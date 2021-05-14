В Тверской области 11-летняя девочка пошла гулять и пропала

Девочка ушла гулять и пропала Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Сообщение о пропаже 11-летней Юлии Алексеевны Козюковой поступило в СУ СК РФ по Тверской области утром, 14 мая.

Известно, что девочка, проживающая в деревне Вахонино Конаковского района Тверской области, не вернулась с прогулки домой.

Следственным отделом по городу Конаково регионального СКР проводится доследственная проверка.

По месту жительства девочки выехал следователь, руководитель отдела криминалистики и криминалисты СКР, сотрудники МВД. Опрошены родственники. Устанавливаются свидетели и очевидцы.

В поисках задействованы правоохранительные органы, МЧС и волонтеры.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить в следственное управление по телефону: 8-930-179-00-69.