В Тверской области за три года на безопасность в школах направили 110 миллионов рублей. Фото: Александр ЖМУЛИН

С 2017 года областное Правительство выделило около 110 миллионов рублей на безопасность учебных заведений. В том числе, системы оповещение (в том числе, тревожные кнопки), ограждения, турникеты, камеры видеонаблюдения.

– В основе профилактики лежит работа с детьми, особенно с теми, кому не хватает семейного внимания, потому что большая часть проблем возникает именно из-за недостатка участия взрослых в жизни подростков, – подчеркнул губернатор Тверской области Игорь Руденя.

На заседании рассмотрели усиление этой работы среди учащихся школ и колледжей по региональной Стратегии духовно-нравственного воспитания. Её ключевые задачи – формировать у детей традиционные ценности, моральные и этические нормы, укрепление института семьи, популяризация роли «человека труда».

Обсудили и иные меры комплексной безопасности в учреждениях.