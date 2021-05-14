В 2020 году четыре женщины родили тройняшек в Тверской области

В Тверской области часто рождаются двойняшки и тройняшки Фото: Мария ЛЕНЦ

В 2020 году в Тверской области 138 рожениц произвели на свет двойню. У 46 мам на свет появились разнополые двойняшки, у 52 родились два мальчика, у еще 40 - обе девочки.

Четыре женщины родили тройняшек. У двух - все мальчики, у одной - три девочки, и в одном случае - девочка и два мальчика.

Такие данные приводит Тверьстат.

Что касается рождаемости в 2011 году, то за первый квартал в Тверской области родились 2211 детей (на 181 меньше, чем в первом квартале прошлого года). Умерли 7146 человек (+1945), в том числе 12 детей (+4) в возрасте до года.

Зарегистрировано 1196 браков (-77 в сравнении с 2020-м годом), оформлено 1218 разводов (-7).