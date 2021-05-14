В Тверской области отчитался о доходах за 2020 год руководитель регионального Следственного комитета Альберт Кизимов. Фото: пресс-служба СУ СК по Тверской области.

За отчётный период годовой доход Альберта Кизимова составил 3 288 222 рублей 32 копейки. Вместе с супругой он владеет квартирой площадью 47,7 квадратных метра.

В пользовании у него находятся квартира 60,7 квадратных метра, где он живёт вместе с женой, а также квартира площадью 56,8 квадратных метра.

Личного автомобиля у главного следователя нет.