Старица и Берново Тверской области вошли в список самых красивых населенных пунктов страны

Старица и Берново вошли в список самых красивых насленных пунктов страны Фото: ПТО

Старица и Берново, в числе других сел и малых городов, признаны самыми красивыми населенными пунктами нашей страны. Отбор проводили эксперты "Ассоциации самых красивых деревень России" во время ежегодной экспедиции "Русский север".

Признание также получили Старая Русса, Изборск, Старая Ладога и другие города Северо-Западного округа.

В Старице и Берново уже установили соответствующие памятные знаки. Населенные пункты получат экспертную поддержку от коллег из России и мирового сообщества: Ассоциация "Самые красивые деревни России" входит в Федерацию самых красивых деревень Земли вместе с Францией, Бельгией, Италией, Японией и Испанией.

Ассоциация «Самые красивые деревни России» объединяет сельские населённые пункты и малые города с выдающимся историко-культурным и природным наследием. Эксперты разрабатывают туристические маршруты для популяризации сельского образа жизни.