В прокуратуре Тверской области состоится приём участников долевого строительства

В прокуратуре состоится прием граждан Фото: Алексей КОСОРУКОВ

19 мая начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Юрий Орлов совместно с начальником отдела Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций Анастасией Венжановой проведет прием жителей Твери по вопросам участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Граждане смогут задать вопросы, касающиеся защиты своих прав.

Прием пройдет с 15:00 до 17:00 по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 27. Предварительная запись по телефонам: 8(4822)-50-60-32, 50-60-14, 50-60-21.