Обвиняемого в убийстве двух человек жителя Тверской области экстрадировали из Италии

В Тверской области будут судить мужчину, которого обвиняют в убийстве 12-летней давности. Фигуранта дела экстрадировали из Италии. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Завершилось расследование в отношении бывшего жителя Тверского региона, которого подозревают в убийстве, совершённом вместе с подельниками. Мужчину разыскали в Италии, где он жил по поддельным документам. Теперь тверичанина ждёт суд.

Следователи установили, что 23 июня 2009 года фигурант дела вместе с отцом и братом застрелили в Торжке двух мужчин, к которым испытывали неприязнь. Злоумышленники скрылись, их объявили в розыск. С течением времени – в международный.

В течение всего времени с момента преступления сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска МВД по Тверской области продолжали поиски подозреваемых. Отрабатывали разные версии случившегося.

Одного из мужчин 3 июня 2019 года задержали в Италии. 1 августа 2020 года экстрадировали в Россию и арестовали. Поиски его отца и брата продолжаются.

Обвиняемый ничего не признавал, но против него свидетельствуют улики на месте преступления, результаты медицинской, баллистической и генетической экспертиз. Кроме того, показания нескольких свидетелей. Доказательства собраны, дело передадут в органы правосудия.