ФК «Тверь» сыграет следующий матч на домашнем поле

ФК «Тверь» сыграет следующий матч с ФК «Луки-Энергия» на родном стадионе. Ура! Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

18 мая тверичане сыграют с ФК «Луки-Энергия» на домашнем стадионе, «Юность», в Твери. До этого Российский футбольный союз выносил решение об игре на нейтральном поле из-за нарушений регламента в игре с ФК «Зенит-2». Тверской футбольный клуб подал апелляцию на решение Контрольно-дисциплинарного комитета организации.

13 мая апелляцию удовлетворили. ФК «Тверь» не нужно проводить домашний матч в другом городе на «ничейном» поле.

Игра 18 мая на стадионе «Юность» начнётся в 15:00.