В Тверской области еще 72 человека заразились коронавирусом 13 мая

В Тверской области подтверждено 72 новых случая коронавируса

В Тверской области с начала пандемии выявили 40 807 случаев заражения COVID-19. За сутки, 13 мая, новых заболевших - 72.

Выздоровели 38 555 жителей региона (+33 за сутки).

Изолированы 1299 больных (+34).

Умерли 953 человек (+5).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 13 233 заболевших (+33 за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19 в регионе:

Конаковский район - 2930 (+7),

Ржев - 2237 (0),

Вышневолоцкий городской округ - 2180 (+1),

Калининский район - 1692 (+3),

Торжок - 1618(0),

Кимры - 1617 (+3),

Бологовский район - 1033 (+2).

Прививку от коронавируса сделали 117 695 жителей Тверской области, за последние сутки – 992 человека.

За весь период в регионе проведено 701 646 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 1 976.