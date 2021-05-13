Жители Твери 15 мая снова выйдут на субботник

В Твери снова пройдет субботник Фото: администрация Твери

В субботу, 15 мая, жители, а также сотрудники государственных и муниципальных органов власти, муниципальных учреждений, городских предприятий, представители общественных организаций Твери выйдут на третий массовый субботник.

Наводить порядок будут во всех районах города. В частности, в Центральном районе, продолжат убирать территорию земель городского запаса вдоль Краснофлотской набережной и у дома № 5 на проспекте Победы, территорию от Головинского вала до реки Волги.

В Пролетарском районе уберут мусор в Первомайской роще и на прилегающей к ней зоне вдоль улицы Ткача, а также набережную Волги от улицу Евгения Пичугина до Мигаловской набережной.

В Московском районе убираться будут в "Чайке", вокруг наркодиспансера, в сквере перед бассейном "Радуга", а также в Бобачёвской роще.

В Заволжье - у дома № 36 по улице Е. Фарафоновой, в Артиллерийском переулке, Молодежном бульваре, возле ярмарочного комплекса и за храмом блаженной Ксении Петербургской.

Начало в 10:00. Присоединиться могут все желающие.