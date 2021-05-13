В ДТП с большегрузом в Тверской области множественные переломы получил мотоциклист

Столкнулись мотоцикл "Orion" и фура "DAF". Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

13 мая водитель мотоцикла серьёзно пострадал в ДТП с большегрузом в Кашинском районе Тверской области (старое направление по Кашину, 15-й километр).

По информации областной Госавтоинспекции, столкнулись мотоцикл "Orion" и фура "DAF".

30-летний мотоциклист доставлен в Кашинскую ЦРБ с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными переломами голени и бедра правой ноги, рваными ранами лица.

Оба водителя были трезвы. Жизнь мотоциклисту спас шлем. Сообщается также, что при нём не имелось документов на мотоцикл и само транспортное средство было без номеров.