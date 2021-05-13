Посетительницу кафе обокрали в Бежецке Тверской области

Полиция задержала подозреваемого по ориентировке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о пропаже сумки, в которой находились личные вещи, банковская карта и деньги. Ущерб составил более 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что женщина находилась в кафе, оставила сумку без присмотра, а ее украли.

Полицейские опросили персонал, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний местный житель.

Фигуранта задержали и завели уголовное дело. Ведется следствие.