Посетительницу кафе обокрали в Бежецке Тверской области

Полиция задержала подозреваемого по ориентировке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о пропаже сумки, в которой находились личные вещи, банковская карта и деньги. Ущерб составил более 10 000 рублей.
Полицейские выяснили, что женщина находилась в кафе, оставила сумку без присмотра, а ее украли.
Полицейские опросили персонал, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний местный житель.
Фигуранта задержали и завели уголовное дело. Ведется следствие.