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Происшествия13 мая 2021 19:10

Посетительницу кафе обокрали в Бежецке Тверской области

Злоумышленника вычислили по камерам
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Полиция задержала подозреваемого по ориентировке

Полиция задержала подозреваемого по ориентировке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о пропаже сумки, в которой находились личные вещи, банковская карта и деньги. Ущерб составил более 10 000 рублей.

Полицейские выяснили, что женщина находилась в кафе, оставила сумку без присмотра, а ее украли.

Полицейские опросили персонал, просмотрели записи камер видеонаблюдения, составили ориентировку на подозреваемого. Им оказался неработающий ранее судимый 24-летний местный житель.

Фигуранта задержали и завели уголовное дело. Ведется следствие.

Криминал