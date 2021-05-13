В Твери в горбольнице №6 поменяли главврача

В шестой горбольнице поменяли главврача. Фото: ГКБ №6, Тверь.

Областной Минздрав сообщил, что исполняющим обязанности главного врача горбольницы №6 назначен Александр Жуков. Ранее он был заместителем (по контролю по контролю качества и безопасности медицинской деятельности) прежнего главврача Владимира Удалова.

Александр Жуков назначен на пост руководителя медучреждением распоряжением губернатора Тверской области от 12 мая.

13 мая и.о. главврача коллективу больницы, уже успевшему с ним познакомиться, официально представил министр здравоохранения региона Сергей Козлов.

При этом министр поблагодарил за работу Владимира Удалова.

Сергей Козлов отметил, что Владимир Святославович "приложил немало усилий для организации работы медицинского учреждения, в том числе в самый сложный период - период борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19".

Напомним, что в горбольнице №6 в 2020-м работал и продолжает работать сейчас ковидный госпиталь. Владимир Удалов, который постоянно бывал в "красной зоне", не уберегся и в ноябре все-таки заразился и переболел коронавирусом.

О том, почему его меняют, областной Минздрав не сообщил.

Александр Жуков 10 лет проработал в областной клинической больнице: сначала врачом-хирургом ожогового отделения, а затем его заведующим. В 2020 году руководил инфекционным госпиталем детской областной клинической больницы.

Александр Жуков. Фото: Министерство здравоохранения Тверской области