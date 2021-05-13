В Твери три дня будет проходить ярмарка вакансий

Ярмарка пройдет в Центре опережающей профессиональной подготовки. Он расположен в Тверском политехническом колледже. Фото: гугл карты/скрин

Ярмарка вакансий пройдет с 19 по 21 мая в областном Центре опережающей профессиональной подготовки. Он расположен в Тверском политехническом колледже по адресу - улица Индустриальная, 2.

В первый день работы ярмарки 19 мая организации сферы услуг представят вакансии по компетенциям «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Предпринимательство», «Программные решения для бизнеса», «Графический дизайн», «Технологии моды» и «Ветеринария».

20 мая в ярмарке работодатели сферы сервиса, туризма и образования представят вакансии по компетенциям «Администрирование отеля», «Организация экскурсионных услуг», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Туризм», «Дошкольное воспитание» и «Преподавание в младших классах».

21 мая предприятия сферы строительства, ЖКХ и медицинских услуг представят вакансии по компетенциям «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой, сантехника и отопление», «Сварочные технологии», «Медицинский и социальный уход», «Лабораторный и химический анализ».

Ярмарка вакансий будет открыта для посетителей с 11:00.