В Твери в голосовании за проекты благоустройства лидирует зелёная зона в Мигалово

Территория планируемого благоустройства в Мигалово. Фото: https://69.gorodsreda.ru/voting/

На платформе Минстроя России za.gorodsreda.ru продолжается рейтинговое голосование за объекты благоустройства городов. Проекты-победители будут реализованы в рамках специальной программы нацпроекта в 2022 году. В Тверской области, по информации правительства региона, в голосовании поучаствовали уже свыше 29400 человек.

Активнее голосовать за проекты благоустройства, пользуясь возможностью выбора, жителей Верхневолжья призвал губернатор Игорь Руденя.

Напомним, что в нашем регионе на конкурс заявлено 47 проектов от 11 городов. Больше всего, конечно, от Твери - 15.

На сегодняшний день с явным отрывом лидирует проект благоустройства зеленой зоны в микрорайоне Мигалово. На момент написания новости днем 13 мая за него проголосовало уже свыше 3520 человек.

По проекту там с сохранением деревьев предлагается создать комфортное пространство для отдыха, прогулок и занятий спортом.

На втором месте в Твери - проект по созданию зоны отдыха с пешеходными дорожками и скульптурами на улица Хромова в районе застройки МЖК. За него на момент написания новости проголосовали больше 2470 граждан.

На третьем - проект улучшения пешеходной зоны бульвара Гусева (от улицы Королева до улицы Можайского) с созданием там аллей, интерактивных площадок и т.д. За него проголосовали почти 1060 человек.

Подробно познакомиться с проектами в Твери и других городах региона и проголосовать можно здесь.

Голосование продлиться до 30 мая. В нём могут могут участвовать граждане России в возрасте от 14 лет.

Вопросы по голосованию можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России 8 (800) 600-20-13.