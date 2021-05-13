В Твери назовут победителей конкурса "Семья года" Фото: Евгения ГУСЕВА

14 мая в Твери назовут победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года-2021». В нем приняла участие 61 семья из 34 муниципальных образований Верхневолжья.

Победителей определили в пяти номинациях - «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций». Они получат выплаты по 100 тысяч рублей и представят Тверскую область на всероссийском этапе конкурса.

- Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно здесь формируется мировоззрение каждого человека, передаются из поколения в поколение традиции нашего народа, – считает губернатор Игорь Руденя.

Церемония награждения и праздничный концерт состоится в 15:00 в Тверской академической областной филармонии. Желающие смогут посмотреть онлайн трансляцию мероприятия.