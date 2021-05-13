Судебные приставы Тверской области проведут "горячую линию" по работе коллекторов

В Твери состоится "горячая линия" по работе коллекторов Фото: Татьяна Коркина

"Горячая линия" по вопросам работы коллекторов состоится в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Тверской области 17 мая.

На звонки судебные приставы будут отвечать с 14:00 до 17:00 часов по тел.: 8 (4822) 55-92-00.

По информации ведомства, с начала 2021 года на рассмотрении в УФССП России по Тверской области поступило более 100 обращений граждан о фактах нарушения законодательства со стороны коллекторов.

Приставы напоминают, что звонить должникам коллекторы могут не чаще одного раза в сутки, личные встречи - не чаще раза в неделю, не допускается взаимодействие с 22:00 до 08:00 часов в рабочие дни и с 20:00 до 9:00 в выходные дни.