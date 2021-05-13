На время велосипедных гонок в Лихославльском районе Тверской области перекроют дорогу

Проезд ограничат на время спортивных соревнований Фото: Максим КИСЕЛЕВ

16 мая временно будет ограничено движение на участке автомобильной дороги общего пользования Лисьи Горы-Анцифарово-Михайловское с 20 по 28 км. Полосы движения будут перекрыты в период: с 10:00 до 13:30 часов в связи с проведением соревнований чемпионата и первенства Тверской области по велосипедному спорту-шоссе. Об этом сообщает областной минтранс.

Объехать закрытый участок водители смогут через населенные пункты: Анцифарово, Селезениха, Анжиково, Волхово, Язвиха, Осташково, Павлово.

Автомобилистов просят заранее планировать маршруты следования.