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Общество13 мая 2021 13:23

Молоко и сыр не прошли проверку качества в Тверской области

Продукты с растительными жирами завезли в интернат
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В молочных продуктах нашли растительные жиры

В молочных продуктах нашли растительные жиры

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалистами регионального Управления Россельхознадзора был произведен отбор проб молочной продукции в Торопецком психоневрологическом интернате, расположенном в деревне Дергино.

По результатам исследований в составе молока жирностью 3,2%, произведенного в Краснодарском крае, установлено содержание растительных масел и жиров, в "Российском" сыре из Республики Татарстан, также выявлено присутствие растительных масел и жиров, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза.

По факту нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях. Поизводители продукции оштрафованы.