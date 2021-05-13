Молоко и сыр не прошли проверку качества в Тверской области

В молочных продуктах нашли растительные жиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалистами регионального Управления Россельхознадзора был произведен отбор проб молочной продукции в Торопецком психоневрологическом интернате, расположенном в деревне Дергино.

По результатам исследований в составе молока жирностью 3,2%, произведенного в Краснодарском крае, установлено содержание растительных масел и жиров, в "Российском" сыре из Республики Татарстан, также выявлено присутствие растительных масел и жиров, что является нарушением требований технического регламента Таможенного союза.

По факту нарушений были возбуждены дела об административных правонарушениях. Поизводители продукции оштрафованы.