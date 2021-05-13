Хозяин собаки, укусившей человека, заплатит штраф в Тверской области

Хозяин агрессивной собаки оштрафован Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям установлен факт нарушения ветеринарного законодательства владельцем собаки на территории Кувшиновского района.

Восьмилетний пес по кличке Чак 22 марта 2021 года укусил человека. Прививку от бешенства животному не делали, что является нарушением законодательства и влечет возможность заражения человека особо опасным заболеванием.

В отношении нарушителя Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении. Владелец животного оштрафован.