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Происшествия13 мая 2021 11:58

В Твери девушка попалась на уловки мошенника при покупке породистого щенка

Лжепродавцу она заплатила 7000 рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Девушку обманули при покупке собаки

Девушку обманули при покупке собаки

Фото: Анастасия Осипова

Полицейские рассматривают обращение жительницы Московского района Твери. Заявительница стала жертвой мошенников. На сайте она нашла объявление о продаже щенка породы Джек-рассел-терьер и связалась с продавцом. Девушке предоставили фото и обещали привезти собаку после предоплаты.

Потерпевшая перешла по ссылке, которую ей сбросили в мессенджер, ввела реквизиты карты. После списания 7000 рублей продавец перестал выходить на связь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция, известно, что его мобильный номер зарегистрирован в Московской области.

Криминал