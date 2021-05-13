В Твери девушка попалась на уловки мошенника при покупке породистого щенка

Девушку обманули при покупке собаки Фото: Анастасия Осипова

Полицейские рассматривают обращение жительницы Московского района Твери. Заявительница стала жертвой мошенников. На сайте она нашла объявление о продаже щенка породы Джек-рассел-терьер и связалась с продавцом. Девушке предоставили фото и обещали привезти собаку после предоплаты.

Потерпевшая перешла по ссылке, которую ей сбросили в мессенджер, ввела реквизиты карты. После списания 7000 рублей продавец перестал выходить на связь.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело. Злоумышленника ищет полиция, известно, что его мобильный номер зарегистрирован в Московской области.