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Общество13 мая 2021 11:48

Почти 3000 семей получили подарки для новорожденных с начала года в Тверской области

В апреле вручено 117 подарочных наборов
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области вручено 2920 наборов для новорожденных с начала года

В Тверской области вручено 2920 наборов для новорожденных с начала года

Фото: Ирина ТАРАСОВА

В Тверской области с начала 2021 года семьям новорожденных вручено 2 920 подарочных набора. В апреле родителям передали 717 комплектов.

Мера поддержки семей с детьми действует с 1 октября 2019 года и введена по инициативе губернатора Игоря Рудени в рамках национального проекта "Демография". Всего за период подарки получили 15 310 новорожденных.

В набор входят постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие предметы для ухода за младенцем.

Подарок выдается при рождении и регистрации ребенка на территории Тверской области, в срок до достижения младенцем возраста трех месяцев. В случае рождения двух и более детей, подарок получает каждый малыш.